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Вучич ухильно прокоментував критику Росії через продаж снарядів України
23:39 29.05.2025 |
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що деякі твердження, поширені Службою зовнішньої розвідки Росії про постачання Україні сербських снарядів, не відповідають дійсності.
Про це він сказав в інтервʼю РТС, повідомляє "Європейська правда".
У Службі зовнішньої розвідки Росії в четвер поскаржилися, що сербські оборонні підприємства всупереч нейтралітету, який задекларував Белград, продовжують поставки боєприпасів Києву.
Вучич сказав, що звинувачення Сербії у постачанні боєприпасів до Києва "через посередницькі країни" він спеціально обговорював з господарем Кремля Путіним.
"Ми створили робочу групу разом із російськими партнерами для встановлення фактів. Деякі з тверджень, що пролунали, не відповідають дійсності. Наприклад, вони правильно зазначають, що існує контракт із Чехією. Але дозвіл не було надано, і жодної ракети не було поставлено", - заявив сербський президент.
На його думку, нападки на Сербію повʼязані з тим, що вона є "автономною і незалежною".
"Наші заводи повинні жити і працювати. Близько 24 тисяч людей працюють безпосередньо в оборонній промисловості і залежать від цієї галузі. Зараз ми направляємо зброю для постачання нашої армії", - підсумував Вучич.
Раніше Вучич казав, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які відправляють їх в Україну.
Торік влітку видання FT повідомляло, що з 2022 року Україна отримала сербські боєприпаси на 800 млн євро.
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