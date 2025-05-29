Вучич ухильно прокоментував критику Росії через продаж снарядів України

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що деякі твердження, поширені Службою зовнішньої розвідки Росії про постачання Україні сербських снарядів, не відповідають дійсності.

Про це він сказав в інтервʼю РТС, повідомляє "Європейська правда".

У Службі зовнішньої розвідки Росії в четвер поскаржилися, що сербські оборонні підприємства всупереч нейтралітету, який задекларував Белград, продовжують поставки боєприпасів Києву.

Вучич сказав, що звинувачення Сербії у постачанні боєприпасів до Києва "через посередницькі країни" він спеціально обговорював з господарем Кремля Путіним.

"Ми створили робочу групу разом із російськими партнерами для встановлення фактів. Деякі з тверджень, що пролунали, не відповідають дійсності. Наприклад, вони правильно зазначають, що існує контракт із Чехією. Але дозвіл не було надано, і жодної ракети не було поставлено", - заявив сербський президент.

На його думку, нападки на Сербію повʼязані з тим, що вона є "автономною і незалежною".

"Наші заводи повинні жити і працювати. Близько 24 тисяч людей працюють безпосередньо в оборонній промисловості і залежать від цієї галузі. Зараз ми направляємо зброю для постачання нашої армії", - підсумував Вучич.

Раніше Вучич казав, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які відправляють їх в Україну.

Торік влітку видання FT повідомляло, що з 2022 року Україна отримала сербські боєприпаси на 800 млн євро.