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Росія обурюється, що Україна воює боєприпасами «нейтральної» Сербії
23:36 29.05.2025 |
У Службі зовнішньої розвідки Росії поскаржилися, що сербські оборонні підприємства всупереч нейтралітету, який задекларував Белград, продовжують поставки боєприпасів Києву.
Про це повідомило російське пропагандистське агентство "РИА Новости", пише "Європейська правда".
У Службі зовнішньої розвідки Росії заявили, що сербські компанії продають боєприпаси, використовуючи схему фальшивих сертифікатів кінцевого користувача і країн-посередників.
Такими країнами найчастіше є держави НАТО, насамперед Чехія, Польща, Болгарія. Також залучені країни Африки.
Внесок сербських підприємств обчислюється сотнями тисяч снарядів для РСЗВ і гаубиць, а також мільйоном патронів для стрілецької зброї.
У російській розвідці стверджують, що до схеми залучені найбільші компанії сербського ВПК, включаючи Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan та інші.
Торік влітку видання FT повідомляло, що з 2022 року Україна отримала сербські боєприпаси на 800 млн євро.
При цьому сербська влада заявляла, що Сербія не є стороною війни в Україні, хоча і продає свої снаряди західним державам, які можуть передавати їх Києву.
Президент Сербії Александар Вучич казав, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які відправляють їх в Україну.
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