У Службі зовнішньої розвідки Росії поскаржилися, що сербські оборонні підприємства всупереч нейтралітету, який задекларував Белград, продовжують поставки боєприпасів Києву.

Про це повідомило російське пропагандистське агентство "РИА Новости", пише "Європейська правда".

У Службі зовнішньої розвідки Росії заявили, що сербські компанії продають боєприпаси, використовуючи схему фальшивих сертифікатів кінцевого користувача і країн-посередників.

Такими країнами найчастіше є держави НАТО, насамперед Чехія, Польща, Болгарія. Також залучені країни Африки.

Внесок сербських підприємств обчислюється сотнями тисяч снарядів для РСЗВ і гаубиць, а також мільйоном патронів для стрілецької зброї.

У російській розвідці стверджують, що до схеми залучені найбільші компанії сербського ВПК, включаючи Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan та інші.

Торік влітку видання FT повідомляло, що з 2022 року Україна отримала сербські боєприпаси на 800 млн євро.

При цьому сербська влада заявляла, що Сербія не є стороною війни в Україні, хоча і продає свої снаряди західним державам, які можуть передавати їх Києву.

Президент Сербії Александар Вучич казав, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які відправляють їх в Україну.