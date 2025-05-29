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АНАЛІТИКА

Створити «Золотий купол» без Канади неможливо - Помпео

 

Створити систему протиракетної оборони США "Золотий купол" без участі Канади неможливо.

Таку думку висловив колишній державний секретар США Майк Помпео під час перебування в Оттаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам критично важливо зрозуміти, як захищати Канаду та США від багатьох загроз, оскільки ядерні та ракетні технології потрапляють до дуже багатьох рук... Дуже важливо нам робити це разом з географічних, технологічних та фізичних причин", - сказав Помпео, відповідаючи на запитання про доцільність розробки "Золотого купола".

На його переконання, щоб надати американцям належний протиповітряний захист, "необхідна глибока інтеграція із Канадою, її оборонним комплексом та технологіями".

За словами Помпео, створення системи протиракетної оборони масштабу, необхідного для таких великих держав, як Канада та США, коштуватиме "дорого, особливо якщо вона буде спільною".

"Утім цю інвестицію варто зробити", - переконаний колишній держсекретар.

Він додав, що 61 млрд дол. за приєднання до "Золотого купола" - "досить низька ціна".
Ключові теги: США, Канада
 

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