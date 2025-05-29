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АНАЛІТИКА

Ізраїль прийняв пропозицію Трампа щодо перемир'я в Газі - Білий дім

 

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Ізраїль прийняв пропозицію президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню в секторі Гази, у той час, як переговори з терористичною організацією ХАМАС продовжуються.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє France24.

«Я можу підтвердити, що спецпосланець Віткофф і президент подали ХАМАСу пропозицію про припинення вогню, яку підтримав Ізраїль. Ізраїль погодився на цю пропозицію до того, як її надіслали ХАМАСу. Я також можу підтвердити, що ці дискусії тривають, і ми сподіваємося, що в Газі настане припинення вогню, щоб ми могли повернути всіх заручників додому», - заявила Лівітт на щоденному брифінгу у четвер, 29 травня, у Білому домі.

Згодом вона відмовилася підтверджувати інформацію саудівських та ізраїльських ЗМІ про те, що обидві сторони досягли 60-денної угоди про припинення вогню, і що Трамп готовий зробити заяву з цього питання.

Згодом вона відмовилася підтверджувати інформацію саудівських та ізраїльських ЗМІ про те, що обидві сторони досягли 60-денної угоди про припинення вогню, і що Трамп готовий зробити заяву з цього питання.
Ключові теги: США
 

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