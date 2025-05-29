Президентка Єврокомісії закликала ЄС до незалежності: «не треба сподіватися, що буря мине»

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 29 травня отримала нагороду Карла Великого, яку присуджують за «внесок в об'єднання Європи». У своїй промові в німецькому Аахені вона сконцентрувалася на потребі побудови незалежної Європи, цитує пресслужба Єврокомісії.

«Ми мусимо прийняти реальність моменту. Ми не можемо сидіти склавши руки, поки розгортаються потрясіння. Ми не можемо дозволити сейсмічним змінам, з якими ми стикаємося, збити нас зі шляху. Або знову потрапити в оману, що буря мине. Що все повернеться до того, як було раніше - якби лиш закінчилася війна, або була укладена тарифна угода, або наступні вибори мали інший результат. Ні, цього не станеться».

Відтак, вважає голова Єврокомісії, Європа мусить самостійно будувати власне майбутнє, «вільне від примусу та агресії».

Фон дер Ляєн назвала наступним кроком для незалежної Європи прийняти країни, які зробили «вільний, суверенний вибір приєднатися до ЄС», такі як Україна, Молдова та держави Західних Балкан.

Вона також закликала до готовності Європи відповісти на потенційну агресію - за її словами, саме тому ЄС надає державам-членам до 800 мільярдів євро для збільшення їхніх оборонних видатків.

21 травня країни Європейського союзу досягли згоди щодо створення оборонного фонду Security Action for Europe (SAFE) на 150 мільярдів євро.

Ініціативу було запропоновано Європейською комісією в березні 2025 року. Вона дозволить виділити до 800 мільярдів євро додаткових витрат на оборону впродовж найближчих років. За цим планом, 150 мільярдів євро пропонується залучити як кредити, в тому числі на закупівлю озброєння (артилерію, ракети, боєприпаси, безпілотники та системи захисту від дронів).

Міністр оборони Рустем Умєров, коментуючи ініціативу, закликав партнерів зробити пріоритетом закупівлі в українській оборонній промисловості.