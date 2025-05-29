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КНДР направила Росії понад 20 тисяч контейнерів із боєприпасами – звіт
22:55 29.05.2025 |
Північна Корея від вересня 2023 року поставила Росії понад 20 тисяч контейнерів із боєприпасами, сприяючи таким чином російським ударам по Україні, зокрема по критично важливій інфраструктурі, заявила в своєму звіті, оприлюдненому 29 травня, Багатостороння група з моніторингу санкцій, до якої входять 11 країн.
Поставки, зокрема, включали дев'ять мільйонів артилерійських снарядів і понад 100 балістичних ракет, поставлених у 2024 році, йдеться у звіті.
Підтверджуючи оцінки західної розвідки, група також зауважила, що Пхеньян у 2024 році направив до Росії понад 11 000 військовослужбовців.
У відповідь Росія «підтримала ракетні програми Північної Кореї, надаючи зворотний зв'язок щодо даних про ракети, що привело до покращення характеристик їх наведення», йдеться у повідомленні.
РФ також надала Північній Кореї системи протиповітряної оборони малої дальності, зокрема зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир», і передові системи радіоелектронної боротьби, кажуть автори звіту.
«Принаймні в найближчому майбутньому Північна Корея і Росія мають намір продовжувати й поглиблювати свою військову співпрацю всупереч відповідним резолюціям Ради безпеки ООН», - йдеться у першому звіті групи.
До складу Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій входять Сполучені Штати Америки, Південна Корея, Японія і ще вісім держав-членів ООН. Вона була створена в жовтні минулого року після того, як Росія наклала вето на поновлення роботи групи експертів ООН, що протягом 15 років забезпечувала нагляд за дотриманням санкцій щодо ядерної і ракетної програм Північної Кореї.
Пхеньян і Москва, які в листопаді 2024 року ратифікували договір про всеосяжне стратегічне партнерство, заперечують поставки зброї, проте нещодавно підтвердили участь північнокорейських військ у бойових діях проти українських сил у Курській області Росії.
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