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АНАЛІТИКА

Таліби погрожують заборонити настільний футбол, тому що фігурки гравців нібито нагадують ідолів — медіа

 

Радикальне угруповання «Талібан», що захопило владу в Афганістані, погрожує заборонити настільний футбол у провінції Дайкунді. Таке рішення аргументують релігійними причинами.

Про це пише Afghanistan International з посиланням на джерела.

За інформацією видання, «Талібан» наказав клубам настільного футболу в Дайкунді відірвати голови фігурок гравців, щоб мати змогу грати далі. У разі невиконання цієї вимоги гру повністю заборонять.

Таке рішення представники угруповання пояснюють тим, що мініатюрні фігурки гравців у грі нібито нагадують ідолів, що, на їхню думку, заборонено в ісламі.

У виданні зазначили, що протягом останніх чотирьох років уряд «Талібану» дедалі більше обмежував або забороняв різні ігри та розважальні заходи в Афганістані.

Зокрема, раніше стало відомо, що таліби офіційно заборонили гру в шахи, пояснюючи це релігійними причинами.

За матеріалами: hromadske.ua
 

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