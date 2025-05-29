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Казахстан не може скоротити видобуток нафти, попри угоду ОПЕК+
15:56 29.05.2025 |
Казахстан заявив, що не може зараз скоротити видобуток нафти, і навіть сподівається збільшити його понад запланований рівень пізніше цього року, поглиблюючи протистояння зі своїми колегами з ОПЕК+.
Як повідомляє Bloomberg, видобуток понад 70% контролюється 3 великими міжнародними консорціумами, і «республіка не має права примусово скорочувати видобуток» на їхніх родовищах, заявив журналістам в Астані в четвер міністр енергетики Єрлан Аккенженов. Він також сказав, що він «практично» не може скоротити видобуток на інших старих родовищах, що експлуатуються державною компанією «КазМунайГаз».
Ці коментарі, зроблені лише за два дні до зустрічі альянсу ОПЕК+ для обговорення рівнів видобутку на липень, загрожують розпалити напруженість із керівництвом групи.
Саудівська Аравія спонукала Організацію країн-експортерів нафти та її партнерів домовитися про два суттєві збільшення видобутку з початку квітня, кроки, які, зі слів деяких делегатів, мають на меті покарати таких членів, як Казахстан, за порушення своїх квот на постачання.
Зі слів чиновників, ОПЕК+ обговорював третє збільшення видобутку на 411 тис. барелів на день (б/д) у липні, остаточне рішення буде прийнято під час відеоконференції 31 травня. Ф'ючерси на сиру нафту торгуються в Лондоні близько $65 за барель, що нижче від рівня, необхідного для державних бюджетів багатьох членів альянсу.
За даними секретаріату ОПЕК, Казахстан видобував 1,823 млн б/д у квітні, перевищивши узгоджений ліміт приблизно на 400 тис. барелів. Зі слів джерел, обізнаних у питаннях постачань, його експорт у червні залишиться на рекордному рівні.
Хоча центральноазійська країна минулого місяця провела зустрічі з міжнародними нафтовими компаніями для обговорення кращого дотримання вимог, Chevron Corp. та Eni SpA заявили, що їх не просили стримувати виробництво.
Країна планує видобути 96 млн тонн нафти цього року, але міністр каже, що сподівається перевищити цю цифру. «Почекаймо до вересня», щоб мати змогу підтвердити це, сказав він.
Нездатність Астани дотримуватися своїх лімітів ОПЕК+ викликала спекуляції щодо того, що збільшення постачань Саудівською Аравією має інший мотив, наприклад, поступку президенту Дональду Трампу або повернення втраченої частки світових ринків нафти.
Можливість виходу Казахстану з альянсу, як і деяких інших членів, є «складним питанням», але не найімовірнішим результатом, за даними Energy Aspects Ltd.
«Казахстан залишається членом ОПЕК+, і тому він має зобов'язання, і я думаю, що це постійна розмова між країнами», - сказала директор з досліджень консультанта Амріта Сен в інтерв'ю телеканалу Bloomberg.
«Зрештою, доведеться знайти розв'язання цієї проблеми з дотриманням вимог», яке може відбутися під виглядом технічного обслуговування нафтових родовищ у найближчі місяці, зазначила вона.
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