Китай послабить обмеження на експорт рідкоземельних металів

Найближчим часом Китай послабить обмеження для постачальників рідкоземельних металів.

Про це з посиланням на власні джерела пише видання The China Daily.

За його даними, міністерство торгівлі Китаю вже проінформувало китайських та європейських виробників напівпровідників про процедури контролю за експортом рідкоземельних елементів.

Під час китайсько-європейської зустрічі з питань співробітництва в галузі напівпровідникової промисловості в Пекіні чиновники роз'яснили вимоги до експорту рідкоземельних металів, говориться у статті.

Рідкоземельні елементи є незамінними у виробництві напівпровідників, і компаніям дали рекомендації щодо подачі заявок на отримання експортних ліцензій.

Це прокладає шлях до послаблення контролю за експортом рідкоземельних металів до Європейського Союзу. Три китайські компанії на початку цього місяця отримали ліцензії на експорт рідкоземельних металів своїм закордонним клієнтам для використання у виробництві.

На зустрічі було зазначено, що Китай і Європа займають критичні позиції в глобальному ланцюжку поставок напівпровідників і доповнюють один одного. Європейські напівпровідникові компанії сильні у виробництві промислових та автомобільних мікросхем, а Китай - великий автовиробник. Він споживає більше половини світового виробництва напівпровідників.

Зустріч відбулася на тлі нещодавньої ескалації напруженості у відносинах між Китаєм і США щодо мікрочіпів, і Пекін демонструє тверду рішучість не поступатися у цьому протистоянні.

Тим часом інше видання, South China Morning Post, зазначає, що європейські компанії зазнають значних негативних наслідків через повільне схвалення експортних заявок. Очікується, що цього тижня в Європі почнуться зупинки виробничих ліній.

Рідкоземельні елементи необхідні для побутової електроніки, електромобілів та оборонних систем. На Китай припадає 92% світового виробництва рідкоземельних елементів, що дає країні потужний козир у торговельних переговорах.

Європейський Союз має власні амбіції у виробництві мікросхем. У рамках промислової політики блоку у 2022 році було прийнято Закон ЄС про мікросхеми, спрямований на подолання глобальних перебоїв у ланцюгах поставок, спричинених пандемією, з метою подолання дефіциту мікросхем та зміцнення технологічного лідерства ЄС.