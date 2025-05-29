Фінансові новини
- |
- 29.05.25
- |
- 17:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Росії почнуть підвищувати ціни на газ на 20% щороку. Так хочуть врятувати «Газпром»
13:59 29.05.2025 |
Російська влада обговорює можливість різкого підвищення цін на газ для промисловості, щоб залатати бюджет "Газпрому", який зазнає збитків через втрату європейського ринку.
Про це пише The Moscow Times із посиланням на російський "Інтерфакс".
Російські чиновники планує індексувати газові тарифи для промислових споживачів на 10% двічі на рік.
Відповідну інформацію підтвердив директор Ради виробників енергії Росії Дмитро Вологжанін. "Буквально вчора з Міненерго прилетіла інформація: обговорюється підвищення ціни на газ...на 10%, у першому та четвертому кварталах кожного року", - розповів він.
Це більш ніж удвічі перевищує поточний план уряду. Він передбачає індексацію газових тарифів для промисловості на 10,3% цього року, а потім на 10,6%, 9% та 7% відповідно у 2026-28 роках.
На стільки ж має подорожчати газ для населення - сумарно на 42,2% за 2025-28 роки. З урахуванням індексацій у попередні три роки, накопичене зростання газових тарифів з початку повномасштабної війни досягне 76%.
Але, зазначається, що цього замало для "Газпрому", який після вторгнення в Україну втратив дві третини експорту газу: його постачання на європейський ринок скоротилися до 28-32 млрд кубометрів на рік, рівня кінця 1970-х, а загальне прокачування в дальнє зарубіжжя відкотилося до майже 40-річних мінімумів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF
ТОП-НОВИНИ
|У Кремлі відреагували на заклик Києва передати проєкт меморандуму РФ щодо припинення вогню
|Кличко заявив про політичний тиск на роботу Київради
|Суд у США заблокував більшість мит Трампа. Адміністрація вже подала апеляцію
|Україна готова до наступної зустрічі з РФ у Стамбулі, але поставила умову
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Суд зобов'язав Трампа відновити розгляд заявок біженців з України за програмою U4U
|Таліби погрожують заборонити настільний футбол, тому що фігурки гравців нібито нагадують ідолів — медіа
|Зеленський: Китай більше не продає Україні свої дрони Mavic. Але росії їх постачають
|Тиск посилюється: Республіканці та радники вимагають від Трампа нових санкцій проти Росії
|МЗС: Боязнь РФ передати Україні свій "меморандум" свідчить про те, що він, ймовірно, має нереалістичні ультиматуми
|Мерц відповів Венсу, за що стоїть Європа
|Зеленський про Taurus: Є певні теми, які ми з Мерцем домовилися не обговорювати публічно
Бізнес
|США погрожують обмежити продажі високотехнологічних шин Pirelli через китайський вплив, - Bloomberg
|TSMC побудує в Німеччині технологічний центр для розроблення нових чипів і завод з їх виробництва
|США обмежують продаж Китаю програмного забезпечення для мікросхем, - Reuters
|Apple тестує 200 МП сенсор для майбутніх моделей свого смартфона
|Grok від xAI з'явиться у Telegram — месенджер отримає $300 млн і частку з підписок
|У Техасі підписали закон про заборону соцмереж для неповнолітніх, проти якого виступав Тім Кук з Apple
|«Марний формфактор»: екскерівник Tesla Optimus вважає людиноподібних роботів зайвими