У Росії почнуть підвищувати ціни на газ на 20% щороку. Так хочуть врятувати «Газпром»

Російська влада обговорює можливість різкого підвищення цін на газ для промисловості, щоб залатати бюджет "Газпрому", який зазнає збитків через втрату європейського ринку.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на російський "Інтерфакс".

Російські чиновники планує індексувати газові тарифи для промислових споживачів на 10% двічі на рік.

Відповідну інформацію підтвердив директор Ради виробників енергії Росії Дмитро Вологжанін. "Буквально вчора з Міненерго прилетіла інформація: обговорюється підвищення ціни на газ...на 10%, у першому та четвертому кварталах кожного року", - розповів він.

Це більш ніж удвічі перевищує поточний план уряду. Він передбачає індексацію газових тарифів для промисловості на 10,3% цього року, а потім на 10,6%, 9% та 7% відповідно у 2026-28 роках.

На стільки ж має подорожчати газ для населення - сумарно на 42,2% за 2025-28 роки. З урахуванням індексацій у попередні три роки, накопичене зростання газових тарифів з початку повномасштабної війни досягне 76%.

Але, зазначається, що цього замало для "Газпрому", який після вторгнення в Україну втратив дві третини експорту газу: його постачання на європейський ринок скоротилися до 28-32 млрд кубометрів на рік, рівня кінця 1970-х, а загальне прокачування в дальнє зарубіжжя відкотилося до майже 40-річних мінімумів.