Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міноборони Британії витратить понад мільярд фунтів на ШІ і хакерів

 

Британські військові витратять понад 1 млрд фунтів стерлінгів ($1,35 млрд) на штучний інтелект і команду хакерських атак.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, передає "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Джон Гілі пообіцяв надати Збройним силам більше повноважень в інтернеті для завдання ударів по ворожих державах, таких як Росія, оскільки він попередив, що "клавіатура стала зброєю війни".

Наступальні операції будуть проводитися через нове Кібернетичне і електромагнітне командування, яке також контролюватиме інвестиції в розмірі 1 млрд фунтів стерлінгів у модернізовані системи наведення з використанням штучного інтелекту "кіберпавутини", що з'єднує військові системи.

Гілі сказав, що цей командний підрозділ, який буде включений до урядового Стратегічного оборонного огляду (SDR), що буде опублікований в понеділок, встановить "нові стандарти" в обороні.

Відповідаючи на запитання, чи збільшує Міністерство оборони свої можливості для нападу на ворожі держави, такі як Росія і Китай, Гілі сказав: "Так. Кібернетичне командування є частиною усунення дублювання, встановлення нових стандартів, надання нових повноважень у сфері оборонних і наступальних кібернетичних операцій".

Ці коментарі є найбільш відвертим підтвердженням з боку будь-якого міністра прагнення Британії здійснювати наступальні хакерські атаки на додаток до захисту власних інтересів від іноземних кібератак.

Виступаючи в середу в Коршемі, військовому кібернетичному штабі Міністерства оборони Британії, Гілі сказав: "Ми щодня піддаємося атакам, кількість яких зростає, і це нервовий центр британських збройних сил, який допомагає нам захищатися від цих атак".

Деталі наступальних кіберпотужностей Британії тримаються в таємниці. Однак дії інших країн варіюються від шпигунства за посадовцями до встановлення програмного забезпечення, яке змушує промислове обладнання виходити з ладу.

Вважається, що ворожі країни, включаючи Росію, Китай, а також Іран і Північну Корею, мають хакерів, які займаються шпигунством з метою отримання конфіденційної інформації в інтернеті або беруть участь в онлайн-атаках з вимогою викупу.

За останні два роки Міністерство оборони зазнало 90 тисяч кібератак - вдвічі більше, ніж у 2023 році - з боку ворожих держав, включаючи Росію і Китай.

Як повідомлялося, пов'язані з Росією хакери, які видавали себе за журналістів, націлилися на співробітників Міністерства оборони Великої Британії в ході операції кібершпигунства, яка була помічена і зірвана.

Нагадаємо, у Північноатлантичному альянсі висунули ідею включити витрати на кібербезпеку та діяльність, пов'язану з охороною кордонів і узбережжя, до нового цільового показника "довколавійськових" витрат Альянсу в розмірі 1,5% ВВП.
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5285
  0,0618
 0,15
EUR
 1
 46,8026
  0,2735
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1231  0,07 0,17 41,7338  0,09 0,21
EUR 46,5519  0,21 0,46 47,2904  0,24 0,51

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5400  0,06 0,14 41,5600  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес