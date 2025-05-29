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Міноборони Британії витратить понад мільярд фунтів на ШІ і хакерів
12:04 29.05.2025 |
Британські військові витратять понад 1 млрд фунтів стерлінгів ($1,35 млрд) на штучний інтелект і команду хакерських атак.
Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, передає "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.
Джон Гілі пообіцяв надати Збройним силам більше повноважень в інтернеті для завдання ударів по ворожих державах, таких як Росія, оскільки він попередив, що "клавіатура стала зброєю війни".
Наступальні операції будуть проводитися через нове Кібернетичне і електромагнітне командування, яке також контролюватиме інвестиції в розмірі 1 млрд фунтів стерлінгів у модернізовані системи наведення з використанням штучного інтелекту "кіберпавутини", що з'єднує військові системи.
Гілі сказав, що цей командний підрозділ, який буде включений до урядового Стратегічного оборонного огляду (SDR), що буде опублікований в понеділок, встановить "нові стандарти" в обороні.
Відповідаючи на запитання, чи збільшує Міністерство оборони свої можливості для нападу на ворожі держави, такі як Росія і Китай, Гілі сказав: "Так. Кібернетичне командування є частиною усунення дублювання, встановлення нових стандартів, надання нових повноважень у сфері оборонних і наступальних кібернетичних операцій".
Ці коментарі є найбільш відвертим підтвердженням з боку будь-якого міністра прагнення Британії здійснювати наступальні хакерські атаки на додаток до захисту власних інтересів від іноземних кібератак.
Виступаючи в середу в Коршемі, військовому кібернетичному штабі Міністерства оборони Британії, Гілі сказав: "Ми щодня піддаємося атакам, кількість яких зростає, і це нервовий центр британських збройних сил, який допомагає нам захищатися від цих атак".
Деталі наступальних кіберпотужностей Британії тримаються в таємниці. Однак дії інших країн варіюються від шпигунства за посадовцями до встановлення програмного забезпечення, яке змушує промислове обладнання виходити з ладу.
Вважається, що ворожі країни, включаючи Росію, Китай, а також Іран і Північну Корею, мають хакерів, які займаються шпигунством з метою отримання конфіденційної інформації в інтернеті або беруть участь в онлайн-атаках з вимогою викупу.
За останні два роки Міністерство оборони зазнало 90 тисяч кібератак - вдвічі більше, ніж у 2023 році - з боку ворожих держав, включаючи Росію і Китай.
Як повідомлялося, пов'язані з Росією хакери, які видавали себе за журналістів, націлилися на співробітників Міністерства оборони Великої Британії в ході операції кібершпигунства, яка була помічена і зірвана.
Нагадаємо, у Північноатлантичному альянсі висунули ідею включити витрати на кібербезпеку та діяльність, пов'язану з охороною кордонів і узбережжя, до нового цільового показника "довколавійськових" витрат Альянсу в розмірі 1,5% ВВП.
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