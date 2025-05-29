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ЗМІ: Держдеп США перевіряє всіх власників віз, пов’язаних з Гарвардом, не лише студентів
11:58 29.05.2025 |
Державний департамент США перевіряє всіх власників віз, пов'язаних з Гарвардським університетом, а не тільки студентів, повідомили CNN три високопоставлені чиновники Держдепартаменту.
Чиновники не повідомили, чому проводиться така перевірка.
Нещодавні кроки відбулися на тлі того, що адміністрація Трампа вживає заходів, які можуть відлякати іноземних студентів від навчання в університетах США.
Цього тижня Державний департамент оголосив про кілька інших кроків, спрямованих на студентів, які хочуть приїхати до США. Відомство призупинило видачу всіх нових студентських віз та віз за обміном, оскільки готується розширити перевірку заявників у соціальних мережах. Наразі незрозуміло, що саме передбачатиме розширена перевірка соціальних мереж.
Цей крок є помітною ескалацією ворожнечі адміністрації Трампа з університетом Ліги Плюща.
Раніше адміністрація вже намагалася позбавити Гарвард можливості зараховувати іноземних студентів, але ця спроба була зупинена федеральним судом. Гарвард стверджував, що відкликання його сертифікації за програмою «Студентські програми та програми обміну» є «явною помстою» за відмову від вимог уряду.
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