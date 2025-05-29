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Ердоган призначив команду, яка розроблятиме нову Конституцію Туреччини
10:09 29.05.2025 |
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган призначив команду з десяти юристів, які працюватимуть над текстом нової Конституції.
Про це він повідомив на зустрічі з регіональними лідерами, передає Укрінформ з посиланням на телеканал NTV.
"Я призначив 10 своїх колег-юристів... Ми продовжимо підготовку нової Конституції", - сказав Ердоган.
Очікується, що комісія проведе перше засідання найближчим часом та працюватиме впродовж усього літа.
Прийняття нової Конституції було частиною передвиборчої програми очолюваної Ердоганом Партії справедливості та розвитку у 2023 році.
"Зміни, досягнуті досі у сфері прав і свобод, та робота, яку потрібно виконати в майбутньому періоді, стануть постійними лише з встановленням конституційного ладу, заснованого на людській гідності. Ключем до Турецького століття є нова Конституція", - йшлося у програмі партії.
Наголошувалося, що нова Конституція захистить демократичні здобутки останніх 20 років, грунтуватиметься на високих стандартах демократії, гарантованих свободах та верховенстві права.
Як повідомляв Укрінформ, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган ініціював внесення змін до Конституції у 2021 році.
Востаннє зміни до Конституції Туреччини вносились у квітні 2017 року в результаті конституційного референдуму. Тоді було зроблено 18 поправок, зокрема скасовано посаду прем'єр-міністра, збільшено кількість депутатів парламенту. Главі держави було надано право призначати міністрів, представляти бюджет на розгляд парламенту, висувати кандидатури суддів вищих судів, розпускати парламент та запроваджувати надзвичайний стан. Укази президента набули статусу законів.
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