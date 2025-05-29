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АНАЛІТИКА

Уряд Німеччини схвалив зміни, що обмежать возз’єднання родин мігрантів

 

Уряд Німеччини у середу схвалив заходи щодо обмеження об'єднання сімей мігрантів і прискореної процедури надання громадянства.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Німецький уряд погодив призупинення на 2 роки права мігрантів, які не мають повного статусу біженця, запрошувати до Німеччини своїх дітей або другого із подружжя.

Наразі такий статус у Німеччині мають близько 380 тисяч людей, переважно сирійців. Раніше щороку завдяки цьому 12 000 родичів мігрантів могли приєднатися до своїх рідних у Німеччині.

Схвалені заходи мають на меті «зменшити тиск на німецькі системи прийому та інтеграції».

Німецький уряд також скасував можливість прискореного отримання громадянства після трьох років проживання у країні, збільшивши мінімальний термін очікування натуралізації до п'яти років.

Цим рішенням скасовується норма, запроваджена пів року тому трипартійною коаліцією під керівництвом Олафа Шольца.

Законодавчі пропозиції планують швидко провести через парламент, оминаючи їх розгляд верхньою палатою - Бундесратом.
 

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