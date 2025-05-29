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Венс заявив, що популярність біткоїна сприяє розвитку економіки США
09:52 29.05.2025 |
Розвиток криптоіндустрії і, зокрема, підвищений інтерес американців до біткоїна, допомагають економіці і долару США, заявив у середу віце-президент США Джей Ді Венс.
"Біткоїн допоможе американській економіці та американському долару", - сказав він на конференції Bitcoin 2025 у Лас-Вегасі.
"Криптовалюта стала чимось звичайним для економіки, і ця тенденція збережеться", - продовжив він.
Венс зазначив, що зараз біткоїном володіють близько 50 млн американців, і, на його думку, найближчим часом ця цифра може сягнути 100 млн осіб.
Він нагадав учасникам конференції, що прихильники криптовалюти в Білому домі з'явилися з приходом до влади президента США Дональда Трампа, і підкреслив, що "розумні люди" ставляться до криптовалюти як до "сприятливого чинника", а не як до "загрози".
Щорічна конференція Bitcoin цього року проходить у Лас-Вегасі, штат Невада, з 27 по 29 травня. Серед спікерів, крім Венса, заявлені Дональд Трамп-молодший, Ерік Трамп і підприємець Майкл Сейлор, якого в ЗМІ називають "обличчям біткоїна".
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