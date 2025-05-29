ФРС побоюється синхронного зростання інфляції та безробіття - протокол засідання

Керівники Федеральної резервної системи (ФРС) вважають, що вони можуть зіткнутися з важким вибором, якщо інфляція прискорюватиметься паралельно зі зростанням безробіття, йдеться в протоколі травневого засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC).

За його підсумками Федрезерв очікувано зберіг відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами в діапазоні 4,25-4,5% річних.

Учасники засідання зазначили, що якщо темпи зростання споживчих цін зростатимуть, як і частка безробітного населення, їм доведеться визначати пріоритети в рамках свого так званого подвійного мандата і вирішувати, чи варто їм підвищувати ставки для боротьби з підвищеною інфляцією, чи знижувати їх для забезпечення максимальної зайнятості та стимулювання економічного зростання.

"Майже всі учасники відзначили ризик того, що інфляція може виявитися стійкішою, ніж очікувалося", у міру адаптації економіки до підвищення імпортних мит, ідеться в протоколі.

Водночас члени керівництва ФРС погодилися, що наразі економічне зростання і ринок праці демонструють стійкість, хоча і прогноз на майбутнє став більш невизначеним.

Члени FOMC під час засідання зазначили, що волатильність на ринку облігацій у тижні, що передували засіданню, потребує уважного моніторингу, оскільки вона потенційно загрожує фінансовій стабільності. Також вони зазначили, що зміна статусу долара як захисного активу і зростання прибутковості держбондів США може мати довгострокові наслідки для економіки.

Усі ці фактори, на їхню думку, виправдовують обережний підхід ФРС до грошово-кредитної політики доти, доки вплив політики Білого дому на економіку не стане зрозумілішим.

Травневе засідання ФРС відбулося за тиждень до того, як президент США Дональд Трамп оголосив про відтермінування на 90 днів набрання чинності масштабними імпортними митами, включно з тарифом у 145% на товари з Китаю.

Наступне засідання Федрезерву відбудеться 17-18 червня. Ринок оцінює ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на майбутньому засіданні всього в 2,2%, за даними CME FedWatch.