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АНАЛІТИКА

Держдума схвалила збільшення дефіциту бюджету Росії у понад три рази через падіння цін на нафту

 

Держдума РФ схвалила в першому читанні урядові поправки до федерального бюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення в понад утричі бюджетного дефіциту до рівня минулого року.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, цього року російська влада розраховувала скоротити бюджетний дефіцит до 1,17 трлн руб., або 0,5% ВВП.

Проте дешева нафта та міцний рубль створили "ідеальний шторм", що змусило російський Мінфін збільшити оцінку дефіциту бюджету до 3,8 трлн руб., 1,7% ВВП, що може означати продовження витрат з Фонду національного добробуту.

Зміни до головного фінансового плану країни Мінфін РФ підготував на основі нового макропрогнозу російського Мінекономрозвитку, який, зокрема, передбачає значне зниження прогнозної середньорічної ціни на нафту Urals - до $56 за барель із закладеною до бюджету $69,7 за барель.

Із початку року фактична ціна не дотягувала до закладеного до бюджету рівня, а в квітні була вже нижчою за нову оцінку влади. Разом з міцнішим рублем це, за розрахунками Мінфіну Росії, призведе до скорочення нафтогазових доходів майже на чверть від плану - на 2,6 трлн руб.

Голова бюджетного комітету Держдуми РФ Андрєй Макаров, який представляв зміни до закону, попередив про нові ризики для нафтових доходів РФ на тлі загроз американських вторинних санкцій і припустив, що дірка в скарбниці за підсумками року може бути ще вищою, ніж передбачено в поправках.

"Дефіцит за перші чотири місяці цього року вже склав ту цифру (річну), яку ми зараз приймаємо, тому він може бути і більшим", - визнав Макаров.

За даними російського Мінфіну, в січні-квітні витрати виявилися вищими за доходи на 3,23 трлн руб., або 1,5% ВВП, втричі перевищивши закладений у законі про бюджет плановий дефіцит і майже зрівнявшись із новими річними оцінками.

Раніше повідомлялося, що російські посадовці починають публічно висловлювати стурбованість ситуацією в економіці, яка різко сповільнилася на початку поточного року, а в квартальному вираженні почала скорочуватися вперше з весни 2022 року.

Перед тим повідомлялося, що темпи економічного зростання в Росії різко сповільнилися. Так, російський ВВП за результатами січня-березня цього року зріс на 1,7% - у 2,6 раза менше, ніж минулого кварталу (4,5%).

До того в Центробанку РФ заявили, що російська економіка 2025 року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.

Окрім того, стало відомо, що доходи Росії від продажу нафти й газу в квітні цього року впали приблизно на 12% порівняно з аналогічним місяцем торік.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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