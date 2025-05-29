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АНАЛІТИКА

У Литві вперше дислоковані натівські літаки розвідки AWACS

 

У вівторок на литовську авіабазу в місті Шяуляй прибув ще один літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління (AWACS).

Про це повідомили Збройні сили Литви, пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Таким чином, на базі ВПС у Шяуляй нині дислокуються чотири розвідувальні літаки AWACS - вперше в країні. Перші три літаки прибули раніше, 23 квітня.

Як зазначають литовські військові, літаки системи AWACS відіграють ключову роль у моніторингу повітряного простору, тактичному управлінні та швидкому реагуванні на загрози.

Вони здатні виявляти цілі на великих відстанях, координувати повітряні операції та передавати інформацію як повітряним, так і наземним підрозділам.

Розміщення цих літаків дозволяє НАТО оперативно реагувати на зміну безпекової ситуації та посилювати колективну оборону в регіоні.
Ключові теги: Литва
 

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