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Найбільша приватна авіакомпанія Росії скасувала частину рейсів: немає запчастин до літаків
08:50 29.05.2025 |
Авіакомпанія S7 Airlines скасувала частину рейсів через проблеми з постачанням запасних деталей для своїх літаків. Про це з посиланням на губернатора Кемеровської області РФ Іллю Середюка пише The Moscow Times.
Середюк нагадав, що багато лайнерів перевізника було закуплено за кордоном, тому після запровадження санкцій за вторгнення Росії в Україну обслуговувати їх стало складно.
За його словами, S7 змушена "берегти ресурс" і чекати на постачання запчастин "за іншими схемами". Поки що ж пасажири можуть дістатися до Москви на літаках Аерофлоту. А з початку червня авіасполучення між Новокузнецьком та російською столицею забезпечуватиме лоукостер Smartavia.
За даними Flightradar24, парк S7, яка є найбільшою приватною авіакомпанією Росії, налічує 104 літаки, 68 з яких - Airbus. Наприкінці листопада 2024 року російські ЗМІ стверджували, що перевізник більше не використовує 31 із 39 лайнерів A320/А321neo віком від трьох до семи років. Ці літаки оснащені американськими двигунами Pratt & Whitney (P&W) і становлять понад третину парку S7.
Серед тих, хто простоює з 2023 року, - всі вісім А321neo і п'ять A320neo. Ще 18 лайнерів останнього типу було виведено в резерв із січня до вересня 2024 року, і зараз вони перебувають у базових для перевізника аеропортах Домодєдово та Толмачево (Новосибірськ).
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