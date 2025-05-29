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В Ірані заявили, що можуть допустити американських спостерігачів МАГАТЕ після укладання нової ядерної угоди
08:48 29.05.2025 |
Іран розгляне можливість допуску американських інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії для моніторингу атомної діяльності ІРІ, якщо з Вашингтоном буде укладено нову ядерну угоду.
Як повідомляє Bloomberg, про це заявив голова Організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі по державному телебаченню, передає Укрінформ.
«Якщо вимоги Ірану будуть враховані та буде досягнуто угоди, Іран може переглянути своє рішення щодо допуску американських інспекторів МАГАТЕ», - сказав Есламі.
Згідно з умовами чинної угоди з МАГАТЕ, Іран затверджує список спостерігачів для отримання віз та інспекції ядерних об'єктів країни.
ІРІ раніше зазнавала критики за те, що не допускала досвідчених спостерігачів та інспекторів зі США та інших західних країн.
Іранські та американські переговірники заявили в п'ятницю, що вони досягли скромного прогресу в останньому раунді непрямих переговорів щодо ядерної програми Тегерана. Переговори були зосереджені на вирішенні основних розбіжностей щодо того, чи слід дозволити Ірану продовжувати експлуатацію власних потужностей зі збагачення урану.
За словами міністра закордонних справ Росії, яка виступає посередником між США та Іраном, сторони, схоже, наближаються до угоди.
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