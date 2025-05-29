Штати «агресивно» анулюватимуть візи китайським студентам - Рубіо

Сполучені Штати «агресивно» анулюватимуть візи студентам з Китаю, зокрема тим, хто має зв'язки з Компартією або вивчає стратегічно важливі для нацбезпеки США дисципліни.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає Укрінформ з посиланням на Politico.

«Під керівництвом президента Трампа Державний департамент співпрацюватиме з Міністерством внутрішньої безпеки, щоб агресивно анулювати візи китайських студентів», - сказав Рубіо.

За його словами, обмеження також стосуватимуться студентів з Гонконгу, а критерії видачі віз буде переглянуто.

Кількість студентів, які можуть втратити право на навчання у США, не уточнюється. Загалом торік у США навчалося понад 277 тис. студентів з КНР - це друга за чисельністю група після представників Індії.

Критики попереджають, що такий крок завдасть шкоди як китайським студентам, так і американським університетам, які значною мірою залежать від фінансування з боку іноземців.

Як повідомлялося, Палата представників США підтримала заборону на державне фінансування вишів, які співпрацюють з китайськими науковими установами, пов'язаними з безпековими структурами КНР.

Іноземні студенти щороку приносять десятки мільярдів доларів до економіки США. Торік їхній внесок сягнув 43,8 млрд доларів.

Дональд Трамп висловив ідею обмежити кількість іноземних студентів у Гарвардському університеті 15% проти нинішніх 27,6%.