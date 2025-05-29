Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Канаді відповіли на чергове «запрошення» Трампа: Ми зміцнюватимемо наш суверенітет

 

Новий міністр оборони Канади Девід Макгінті заявив, що країна стверджуватиме свій суверенітет, розвиваючи оборонне партнерство не лише зі США, а й з Євросоюзом.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таким чином він прокоментував пропозицію Дональда Трампа заплатити $61 мільярд за приєднання до майбутньої системи протиракетної оборони "Золотий купол" - або ж погодитися на анексію.

"Ми продовжимо робити те, що правильно для Канади й канадців, зокрема гарантуючи нашу безпеку й суверенітет. Ми також продовжимо будувати наші відносини не лише зі США... а й з ЄС, оскільки в цьому є значний економічний потенціал для Канади, зокрема у європейській програмі ReArms", - сказав Макгінті.

Він зауважив, що у відносинах з іншими державами, "контролювати вдається лише те, що можливо".

"У цьому питанні ми можемо контролювати рішення стосовно зміцнення нашого суверенітету й безпеки. Ми можемо контролювати наші видатки та власну відповідальність за безпосередню участь у НОРАД (Командуванні повітряно-космічної оборони Північної Америки - ред.)", - зазначив міністр.

Водночас він відмовився оцінювати обґрунтованість ціни приєднання до континентальної системи ПРО, яку озвучив Трамп. "Я не в тій позиції, аби оцінювати цифри. Коли ми внесемо бюджет, то зможемо сказати значно більше про те, що збираємося робити", - резюмував Макгінті.
Ключові теги: Канада, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5903
  0,0855
 0,21
EUR
 1
 47,0761
  0,2343
 0,50

Курс обміну валют на сьогодні, 09:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0782  0,11 0,28 41,7506  0,07 0,17
EUR 46,6029  0,16 0,35 47,3153  0,22 0,45

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6000  0,08 0,19 41,6150  0,09 0,20
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес