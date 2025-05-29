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У Канаді відповіли на чергове «запрошення» Трампа: Ми зміцнюватимемо наш суверенітет
08:43 29.05.2025 |
Новий міністр оборони Канади Девід Макгінті заявив, що країна стверджуватиме свій суверенітет, розвиваючи оборонне партнерство не лише зі США, а й з Євросоюзом.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таким чином він прокоментував пропозицію Дональда Трампа заплатити $61 мільярд за приєднання до майбутньої системи протиракетної оборони "Золотий купол" - або ж погодитися на анексію.
"Ми продовжимо робити те, що правильно для Канади й канадців, зокрема гарантуючи нашу безпеку й суверенітет. Ми також продовжимо будувати наші відносини не лише зі США... а й з ЄС, оскільки в цьому є значний економічний потенціал для Канади, зокрема у європейській програмі ReArms", - сказав Макгінті.
Він зауважив, що у відносинах з іншими державами, "контролювати вдається лише те, що можливо".
"У цьому питанні ми можемо контролювати рішення стосовно зміцнення нашого суверенітету й безпеки. Ми можемо контролювати наші видатки та власну відповідальність за безпосередню участь у НОРАД (Командуванні повітряно-космічної оборони Північної Америки - ред.)", - зазначив міністр.
Водночас він відмовився оцінювати обґрунтованість ціни приєднання до континентальної системи ПРО, яку озвучив Трамп. "Я не в тій позиції, аби оцінювати цифри. Коли ми внесемо бюджет, то зможемо сказати значно більше про те, що збираємося робити", - резюмував Макгінті.
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