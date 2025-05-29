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Маск заявив, що його час в адміністрації Трампа «добігає кінця»
08:26 29.05.2025 |
Американський мільярдер Ілон Маск, який отримав спеціальний статус державного службовця, щоб очолити Департамент ефективності уряду, заявив, що його час в адміністрації Трампа «добігає кінця».
«Оскільки мій запланований час на посаді спеціального державного службовця добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Дональду Трампу за можливість скоротити марнотратні витрати», - написав він у соцмережі Х. - «Місія DOGE з часом буде тільки посилюватися, оскільки вона стає способом життя в усьому уряді»
Співробітник Білого дому, який побажав залишитися анонімним, у коментарі агенції АР підтвердив відхід Маска. Офіційно про це наразі не оголошували.
Маск заявив про своє рішення через день після того, як телеканал CBS опублікував частину інтерв'ю, в якому він розкритикував центральну частину законодавчого порядку денного Трампа, заявивши, що він «розчарований» тим, що президент називає своїм «великим красивим законопроєктом».
У розмові з CBS Маск назвав так званий BBB (Big Beautiful Bill) «законопроєктом про величезні витрати», який збільшує федеральний дефіцит і «підриває роботу» створеного ним Департаменту з питань ефективності уряду, відомого як DOGE.
Коментарі Маска з'явилися в той час, коли він відійшов від роботи в уряді, присвятивши себе власним компаніям, - виробникові електромобілів Tesla і виробникові ракет SpaceX. Він також оголосив, що скоротить свої політичні витрати.
Раніше Маск анонсував, що з травня він скорочує свою роботу в DOGE.
У листопаді 2024 року Трамп повідомив, що бізнесмен Ілон Маск і республіканець Вівек Рамасвамі очолять Департамент ефективності уряду в його адміністрації.
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