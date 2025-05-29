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Швейцарія дозволила Німеччині купити танки Leopard, але заборонила їх постачати в Україну
23:11 28.05.2025 |
Федеральний уряд Швейцарії погодився на продаж 71 бойового танка Leopard 1 A5 компанією Ruag MRO Holding Німеччині. Але з чітким застереженням: в Україну цим танкам шлях закрито.
Ці бойові машини наразі перебувають в Італії - туди їх було доставлено ще у 2016 році. У власності швейцарської компанії Ruag залишаються ще 25 Leopard 1 A5. У 2023 році Швейцарія вже відмовляла в експорті цієї техніки саме через побоювання, що танки зрештою можуть опинитися в Україні, що порушує закон про нейтралітет і заборону постачання зброї країнам, які перебувають у стані війни.
Нині ж, після звернення компанії Ruag до Державного секретаріату з економічних питань, уряд вирішив, що ліцензія не потрібна, адже Німеччина входить до переліку країн, яким дозволено постачання військової техніки без спеціального дозволу. Водночас у Берні чітко підкреслили: повторний експорт цих танків до України заборонено.
Таким чином Німеччина може використати Leopard 1 A5 для своїх потреб - наприклад, для модернізації або поповнення запасів, проте Київ цього разу залишиться осторонь.
Тим часом у жовтні 2024 року Німеччина вже передала Україні 8 Leopard 1 A5, 20 БМП Marder, системи ППО IRIS-T та іншу бронетехніку. А в листопаді Берлін надіслав новий пакет допомоги з боєприпасами до цих танків.
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