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Індія хоче власний стелс-винищувач, адже бійня з Пакистаном показала слабкість її авіації
23:07 28.05.2025 |
На тлі ескалації конфлікту з Пакистаном та зростання повітряної загрози з боку Китаю, Індія дала «зелене світло» створенню власного винищувача-невидимки п'ятого покоління.
Міністерство оборони Індії затвердило програму розробки двомоторного стелс-винищувача нового покоління HAL AMCA. Проєкт реалізуватиме державне агентство з розвитку аеронавтики, яке вже готується оголосити запрошення для компаній, зацікавлених у створенні прототипу. Участь зможуть брати як державні, так і приватні компанії - самостійно або в рамках консорціумів.
Це рішення ухвалено після чотириденного збройного зіткнення з Пакистаном, під час якого обидві сторони активно застосовували винищувачі, безпілотники та ракетну артилерію. Reuters зазначає, що конфлікт став поштовхом до нових перегонів озброєнь у регіоні, зокрема у сфері безпілотних технологій.
Наразі ВПС Індії мають лише 31 ескадрилью з необхідних 42, при цьому левова частка парку - це радянські та російські літаки. На цьому тлі Китай активно посилює свою авіацію, а Пакистан вже отримав новітні китайські винищувачі J-10. Індія ж прагне створити власний високотехнологічний літак, аби уникнути залежності від зовнішніх постачальників і мати стратегічну автономію.
У березні оборонний комітет Індії запропонував ширше залучати приватний сектор до виробництва бойових літаків. Це дозволить розвантажити державну компанію Hindustan Aeronautics Ltd (HAL), яка вже зазнавала критики через затримки з постачанням винищувачів Tejas. HAL пояснює це перебоями в ланцюгах постачання, зокрема з боку General Electric.
Тим часом прем'єр-міністр Нарендра Моді заявив про жорсткіші заходи проти Пакистану, зокрема в питаннях доступу до водних ресурсів. Це ще один сигнал, що напруження між ними переходить у нову фазу - технологічну, геополітичну і водночас ресурсну.
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