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Фінляндія розпочала вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін
15:21 28.05.2025 |
Фінляндія розпочала процес виходу з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
Фінський уряд у середу подав до парламенту пропозицію про вихід з Оттавської конвенції. Політичне рішення про цей крок ухвалили у квітні, щоб протистояти ризикам з боку більш агресивної Росії.
Тепер для виходу необхідна згода парламенту, підтвердження президента Александра Стубба і передача документа про вихід генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй.
Фінляндія охороняє половину сухопутного кордону НАТО протяжністю понад 1300 кілометрів, що межує з Росією. Видання зазначає, що північна країна має історію воєн з Москвою і є одним з найбільших постачальників військової допомоги Україні.
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