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АНАЛІТИКА

Фінляндія розпочала вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін

 

Фінляндія розпочала процес виходу з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Фінський уряд у середу подав до парламенту пропозицію про вихід з Оттавської конвенції. Політичне рішення про цей крок ухвалили у квітні, щоб протистояти ризикам з боку більш агресивної Росії.

Тепер для виходу необхідна згода парламенту, підтвердження президента Александра Стубба і передача документа про вихід генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй.

Фінляндія охороняє половину сухопутного кордону НАТО протяжністю понад 1300 кілометрів, що межує з Росією. Видання зазначає, що північна країна має історію воєн з Москвою і є одним з найбільших постачальників військової допомоги Україні.
 

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