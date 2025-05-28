Пекін заявив, що влада Тайваню разом зі США провокують Китай на війну

Уряд Китаю вважає чинну тайванську владу на чолі з президентом Лай Чінте та адміністрацію Сполучених Штатів відповідальними за дестабілізацію ситуації у Тайванській протоці, а також провокування Китаю на війну.

Про це на брифінгу заявив речник канцелярії у справах Тайваню при Держраді (уряді) КНР Чень Біньхуа, передає кореспондент Укрінформу.

«Правляча на Тайвані Демократична прогресивна партія (ДПП) переслідує корисливі політичні інтереси і крок за кроком, разом зі Сполученими Штатами, перетворює острів на порохову діжку, провокуючи війну», - сказав Чень у коментарі з приводу чергових заяв Пентагону про плани Пекіна в 2027-му році напасти на Тайвань а також зусилля влади острова за підтримки Вашингтона посилити свій оборонний потенціал.

Речник зазначив, що ДПП, проводячи курс на відокремлення від материкового Китаю і проголошення незалежності Тайваню, штовхає тайванців на передову війни.

«Незалежно від того, як змінюватиметься ситуація на острові, і який безлад там створюватимуть зовнішні сили, Китай зрештою буде об'єднаний», - підкреслив Чень.

За його словами, «возз'єднання» Тайваню з материковою частиною країни - «це нестримний історичний процес і нікому не вдасться його зупинити».

«Досягнення національного «возз'єднання» є спільним прагненням китайських співвітчизників і праведною справою китайської нації. Ніхто не повинен недооцінювати тверду рішучість, волю і здатність Народно-визвольної армії Китаю захищати суверенітет та територіальну цілісність своєї країни», - додав речник відомства уряду КНР у справах Тайваню.

Як повідомлялося, Тайвань ніколи не входив до складу КНР і від моменту проголошення останньої у 1949 році управляється власною адміністрацією. Проте комуністична влада в Пекіні вважає острів своєю бунтівною провінцією і погрожує застосувати військову силу для його «возз'єднання» з материком.

Розвідка США та низки західних країн від минулого року попереджають про плани Китаю у 2027 році силою встановити контроль над Тайванем.

Експерти вважають, що нарощування військової присутності довкола Тайваню та постійне тренування наступальних навичок дозволяє Пекіну швидко перейти від мирних навчань до раптового проведення воєнних операцій.