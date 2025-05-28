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АНАЛІТИКА

ЄС хоче створити центр морської безпеки в Чорному морі для моніторингу загроз

 

Європейський Союз хоче створити центр морської безпеки в Чорному морі для моніторингу потенційних загроз і захисту критичної інфраструктури.

Про це заявила у середу, 28 травня, для журналістів головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Каллас заявила, що ЄС хоче створити центр морської безпеки в Чорному морі для моніторингу потенційних загроз і захисту критичної інфраструктури, що відображає посилений інтерес до регіону після початку війни Росії проти України.

"Метою нового центру безпеки буде раннє попередження про можливі загрози шляхом посилення спроможностей у сфері спостереження", - пояснила Каллас.

Вона зазначила, що інформація за можливості передаватиметься Україні та іншим країнам Чорноморського регіону.

Також Каллас запропонувала організувати спеціальну міністерську зустріч ЄС з країнами регіону для посилення співпраці.

Варто нагадати, що за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна домовились "забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

Однак після цього Росія викотила список вимог, серед яких - послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору.

А Франція виступила проти умов для встановлення перемирʼя в Чорному морі.
Ключові теги: ЄС
 

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