Ілон Маск жорстко розкритикував головне податкове досягнення Трампа

Ілон Маск жорстко розкритикував головну податкову ініціативу Дональда Трампа, заявивши, що вона "підриває" роботу його команди з оптимізації витрат уряду.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Генеральний директор Tesla і до недавнього часу керівник так званого Департаменту ефективності уряду (англ. DOGE), заявив, що розчарований прийняттям масштабного закону про витрати, який збільшує бюджетний дефіцит і "підриває роботу, яку виконує команда DOGE".

Минулого тижня Палата представників США ухвалила цей законопроєкт лише одним голосом, відкривши шлях до першого великого законодавчого досягнення другого терміну Трампа. Тепер документ розглядатиметься в Сенаті.

Президент, який змусив декількох республіканців змінити свою позицію й підтримати документ, назвав його "ймовірно, найважливішим законом, який коли-небудь буде підписано в історії нашої країни" та охрестив його "Великим, Красивим Законом".

Однак попри деякі скорочення в соціальних витратах, законопроєкт зазнав різкої критики з боку прихильників жорсткої бюджетної політики, адже, за оцінками незалежних експертів, він збільшить державний борг США більш ніж на $3,3 трильйона протягом наступного десятиліття.

Маск, який неодноразово попереджав, що США можуть збанкрутувати, якщо не скоротити дефіцит, підтримав цю позицію в коментарі для CBS:

"На мою думку, закон може бути або великим, або красивим. Але я не впевнений, що він може бути і тим, і іншим водночас. Це моя особиста думка".

Ці слова стали найжорсткішою критикою адміністрації Трампа з боку Маска на сьогодні.

До цього він уже висловлював невдоволення торговельною політикою Білого дому, назвавши торгового радника Пітера Наварро "ідіотом" і "дурнішим за мішок цегли", а також заявляючи, що зниження мит - це "загалом хороша ідея".

Маск також конфліктував із деякими міністрами через кадрові скорочення, які DOGE проводив у їхніх відомствах.