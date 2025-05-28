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Понад 80% європейців – за спільну політику оборони та безпеки країн-членів ЄС
14:15 28.05.2025 |
Понад вісім з дести європейців висловлюються за спільну політику безпеки та оборони країн-членів, що є найвищим показником з 2004 року.
Такими є дані опитування Eurobarometer, передає "Європейська правда".
Майже сім з десяти респондентів (69%) погоджуються, що Європейський Союз є місцем стабільності в неспокійному світі.
Майже дев'ять з десяти європейців (88%) погоджуються з тим, що між країнами та регіонами світу має бути більше співпраці, заснованої на правилах.
Більше восьми з десяти (81%) підтримують спільну політику оборони та безпеки серед країн-членів - найвищий результат з 2004 року. Водночас 78% занепокоєні станом оборони та безпеки ЄС у наступні п'ять років.
Коли йдеться про пріоритети бюджету ЄС, європейські громадяни хотіли б, щоб бюджет ЄС витрачався на оборону і безпеку (43%), зайнятість, соціальні питання та охорону здоров'я (42%), а також освіту, професійну підготовку, молодь, культуру та ЗМІ (34%, стабільний показник).
Безпека і оборона (40%) також є головною сферою, яка, на думку громадян, повинна отримати вигоду від збільшення фінансування з боку ЄС, за якою слідує енергетичний перехід/доступна енергія (32%).
На думку європейців, ЄС повинен вжити заходів у середньостроковій перспективі у сфері безпеки і оборони (39%), далі йдуть економіка (29%), міграція (24%) та клімат і навколишнє середовище (24%).
Водночас 44% європейських громадян вважають, що забезпечення миру і стабільності матиме найбільший позитивний вплив на їхнє життя в короткостроковій перспективі, далі йдуть забезпечення продовольства, охорони здоров'я та промислових поставок в ЄС (27%) і створення більшої кількості робочих місць (26%).
Мир (41%, +2 в.п.) залишається цінністю, яка найкраще представляє ЄС, за ним слідують демократія (33% - 2 в.п.) та повага до верховенства права, демократії та фундаментальних прав (28%).
Також переважна більшість громадян ЄС підтримують закупівлю і постачання військового обладнання для України.
Крім того, більшість американців, при цьому як виборці Демократичної партії, так і прихильники республіканців, вважають, що адміністрація Дональда Трампа має продовжувати військову підтримку України.
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