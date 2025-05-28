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АНАЛІТИКА

Вступ Молдови у ЄС підтримують понад 60% громадян

 

Майже дві третини молдован підтримують вступ Молдови у Європейський Союз.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування від iData.

На запитання щодо підтримки приєднання Молдови до ЄС 63,3% опитаних сказали, що виступають "за", "проти" - 25,5%.

Ще 11,2% опитаних сказали, що не визначились з думкою, або не захотіли відповідати.

Керівник iData Міхай Болокан зауважив, що ці цифри не можна прямо порівнювати з результатами невтішного минулорічного референдуму щодо вступу у ЄС, оскільки там ставили запинання щодо закріплення євроінтеграції у конституції країни.

Також опитування засвідчило, що партія президентки Молдови Маї Санду "Дія і солідарність" зберігає першість у рейтингу, проте з наявним показником підтримки не зможе самостійно формувати більшість у новому парламенті. Більш як п'ята частина виборців ще не визначилися з голосом.

Збір даних для опитування проводили 17-24 травня серед 1006 респондентів. Максимальна можлива похибка становить ±3%.

Нагадаємо, парламентські вибори у Молдові заплановані на 28 вересня 2025 року і можуть стати вирішальними для подальшого курсу Молдови - а також стратегічно важливі для України.

Ключові теги: Молдова
 

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