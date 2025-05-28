Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський пропонує тристоронню зустріч з Трампом і Путіним

 

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність провести тристоронню зустріч з президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, розмова з якими була опублікована в середу, 28 травня.

"Якщо Путіна не влаштовує двостороння зустріч, або якщо всі хочуть, щоб це була тристороння зустріч, я не проти. Я готовий до будь-якого формату", - цитує його агенція AFP.

Можливі майданчики - в Туреччині, Швейцарії, Ватикані

Зеленський також розповів, що для подальших переговорів між Україною та Росією найреалістичнішими майданчиками розглядаються Стамбул, Швейцарія і Ватикан.

"Турецька сторона знає, що ми обговорюємо питання кількох майданчиків. І що ми зробили підготовчу роботу щодо Ватикану і Швейцарії. Ватикан, в принципі, всі підтримують. Мені здається, "рускіє" не підтримують - з того, що ми бачимо в медіапросторі", - сказав Зеленський.

Білорусь - неприйнятний для України посередник

За його словами, з Росії лунають пропозиції провести перемовини в Білорусі, яка для України є "країною, з якої полетіли ракети, і відповідно вона є союзником країни, яка на нас напала". "І війська заходили з Білорусі. Це просто неможливо щодо Білорусі", - наголосив Зеленський.

При цьому він зазначив, що вважає важливою участь у переговорах на певному етапі представників Європи.

Путін запропонував зустрітися, але не приїхав

Раніше Путін не захотів зустрітися з Зеленським у Стамбулі, хоча сам запропонував провести в Туреччині прямі переговори між Україною та РФ "без жодних попередніх умов", де можна було б "домовитися про якісь нові перемир'я".

Натомість російську делегацію на переговорах у Стамбулі очолив помічник президента РФ Володимир Мединський.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6758
  0,1051
 0,25
EUR
 1
 47,3104
  0,0154
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1922  0,04 0,10 41,8226  0,04 0,11
EUR 46,7667  0,09 0,20 47,5315  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6000  0,08 0,19 41,6150  0,09 0,20
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес