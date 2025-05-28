Зеленський пропонує тристоронню зустріч з Трампом і Путіним

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність провести тристоронню зустріч з президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, розмова з якими була опублікована в середу, 28 травня.

"Якщо Путіна не влаштовує двостороння зустріч, або якщо всі хочуть, щоб це була тристороння зустріч, я не проти. Я готовий до будь-якого формату", - цитує його агенція AFP.

Можливі майданчики - в Туреччині, Швейцарії, Ватикані

Зеленський також розповів, що для подальших переговорів між Україною та Росією найреалістичнішими майданчиками розглядаються Стамбул, Швейцарія і Ватикан.

"Турецька сторона знає, що ми обговорюємо питання кількох майданчиків. І що ми зробили підготовчу роботу щодо Ватикану і Швейцарії. Ватикан, в принципі, всі підтримують. Мені здається, "рускіє" не підтримують - з того, що ми бачимо в медіапросторі", - сказав Зеленський.

Білорусь - неприйнятний для України посередник

За його словами, з Росії лунають пропозиції провести перемовини в Білорусі, яка для України є "країною, з якої полетіли ракети, і відповідно вона є союзником країни, яка на нас напала". "І війська заходили з Білорусі. Це просто неможливо щодо Білорусі", - наголосив Зеленський.

При цьому він зазначив, що вважає важливою участь у переговорах на певному етапі представників Європи.

Путін запропонував зустрітися, але не приїхав

Раніше Путін не захотів зустрітися з Зеленським у Стамбулі, хоча сам запропонував провести в Туреччині прямі переговори між Україною та РФ "без жодних попередніх умов", де можна було б "домовитися про якісь нові перемир'я".

Натомість російську делегацію на переговорах у Стамбулі очолив помічник президента РФ Володимир Мединський.