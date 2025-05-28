Білий дім окреслив позицію щодо Гарварду: Більше сантехніків, менше ЛГБТК-магістрів

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт різко розкритикувала Гарвард у програмі Fox News, заявивши, що адміністрація Дональда Трампа хоче перенаправити держфінансування, яке зараз призначене елітним університетам, до професійно-технічних закладів.

"Електрики, сантехніки - нам потрібно більше їх у нашій країні й менше випускників з ЛГБТК-спеціальностей у Гарвардському університеті, і це позиція цієї адміністрації", - сказала Лівітт.





"Президент більше зацікавлений у тому, щоб направляти кошти платників податків до професійно-технічних училищ та програм, а також державних шкіл, де пропагують американські цінності, але, що найважливіше, навчають наступне покоління на основі навичок, які потрібні нашій економіці та суспільству", - сказала вона.