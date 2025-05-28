Келлог назвав «безрозсудним коментарем» погрози Мєдвєдєва Третьою світовою

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог у відповідь на погрози Дмитра Мєдвєдєва Третьою світовою назвав їх безрозсудним коментарем, який не відповідає вимогам світової держави.

"Розпалювання страху перед Третьою світовою війною - це прикрий, безрозсудний коментар Дмитра Мєдвєдєва (MedvedevRussiaE), який не відповідає вимогам світової держави. Президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну та припинити вбивства", - написав він в соцмережі Х.

Келлог заявив, що США очікують на отримання Меморандуму РФ (Умови виконання), який російська сторона обіцяла тиждень тому.

"Припиніть вогонь зараз", - закликав Келлог.

Раніше Мєдвєдєв в соцмережі Х пригрозив третьою світовою війною у відповідь на допис Трампа про те, що Володимир Путін "грається з вогнем", маючи на увазі кількаденні масштабні ракетно-дронові удари по Україні.

Як повідомлялося, Сполучені Штати отримали перелік умов від України щодо можливої мирної угоди, і тепер очікують на отримання пропозицій від російської сторони.