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АНАЛІТИКА

Трамп знову завів розмову про 51-й штат, пропонуючи Канаді «Золотий купол»

 

Дональд Трамп запропонував Канаді заплатити $61 мільярд за приєднання до майбутньої системи протиповітряної оборони "Золотий купол" - або ж погодитися на анексію.

Як передає Укрінформ, про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Я сказав Канаді, яка дуже хоче приєднатися до нашої неймовірної системи "Золотий купол", що це коштуватиме їй $61 млрд у разі, якщо вона залишиться окремою, але нерівноправною державою Якщо ж вона стане нашим цінним 51-м штатом, то заплатить нуль доларів.", - зазначив глава Білого дому, додавши, що "вони розглядають пропозицію".

Нагадаємо: минулого тижня Трамп пообіцяв до кінця свого президентства реалізувати програму протиракетної оборони "Золотий купол" вартістю 175 млрд доларів. І запевнив, що вона дасть змогу перехоплювати ракети, "навіть якщо вони будуть запущені з космосу".

За словами Трампа, Канада зацікавилася ідеєю приєднатися до цієї системи. Утім, офіційного підтвердження цього від сусідньої країни не було.
Ключові теги: США, Канада
 

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