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АНАЛІТИКА

Гренландія закликає ЄС та США активніше інвестувати в ресурси, інакше звернеться до Китаю

 

Міністерка з питань бізнесу та мінеральних ресурсів Гренландії Наая Натанеельсен попередила, що компанії з США та Європи повинні поспішити з інвестиціями в острів, інакше владі доведеться шукати допомоги в розробці своїх корисних копалин в інших країнах - зокрема, в Китаї.

Про це вона сказала у коментарі Financial Times, пише "Європейська правда".

Натанеельсен заявила, що Гренландія хоче розвивати власний бізнес-сектор та диверсифікувати його, а для цього потрібні зовнішні інвестиції.

Коли її запитали про співпрацю з Китаєм, вона відповіла, що якщо США та ЄС не будуть співпрацювати із Гренландією - вона шукатиме альтернативи.

"Ми дійсно хочемо співпрацювати з європейськими та американськими партнерами. Але якщо вони не з'являться - доведеться шукати альтернативу", - сказала міністерка.

За словами Натанеельсен, чинний меморандум про співпрацю у сфері корисних копалин між Гренландією та США - підписаний ще за першого президентського терміну Дональда Трампа - добігає кінця. Вона зазначила, що під час адміністрації Джо Байдена Гренландія безуспішно намагалася поновити угоду.

Також вона звернула й увагу на погрози Трампа щодо контролю над Гренландією. За її словами - це "неповага та поганий тон".

Попри риторику Трампа, китайський інтерес до гірничодобувної галузі Гренландії залишається низьким: наразі лише дві китайські компанії мають міноритарні частки у проєктах, що не ведуть розробку.

Міністерка припустила, що китайські інвестори можуть стримуватися, аби "не спровокувати нічого".

Натанеельсен наголосила, що новий уряд у Нуку "передусім прагне розвитку для Гренландії та гренландців" і надає перевагу співпраці з "союзниками та однодумцями".

"Ми намагаємося зрозуміти, яким є новий світовий порядок. У цьому контексті китайські інвестиції, звісно, є проблематичними, але так само - певною мірою - і американські. Бо що стоїть за цими [американськими] інвестиціями?", - зауважила вона.

Натанеельсен додала, що ЄС - це "гарний партнер" для Гренландії, оскільки має дефіцит мінералів і водночас дотримується екологічних стандартів.
 

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