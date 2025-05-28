Фінансові новини
- |
- 28.05.25
- |
- 03:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Японія витратить $6,3 млрд на захист бізнесу та населення від тарифів Трампа
23:04 27.05.2025 |
Японія приєдналася до низки країн, які готують фінансову допомогу для пом'якшення внутрішніх наслідків тарифної політики президента США Дональда Трампа. Про це пише The New York Times.
Уряд Японії затвердив пакет підтримки на суму $6,3 млрд, щоб допомогти малому й середньому бізнесу, а також домогосподарствам, які постраждали від американських мит.
За словами міністра Кабінету міністрів Японії Йошімаси Хаяші, гроші спрямують на фінансову підтримку підприємств та субсидування витрат на електроенергію для населення.
Крім очікуваного економічного спаду через американські мита, уряд Японії стикається з обуренням громадян через зростання цін та тиску щодо скорочення державного боргу.
Хоча Трамп тимчасово відклав запровадження нових 24%-х мит на японські товари до початку липня, автомобільна галузь Японії вже потерпає від 25%-х тарифів на готові авто та автозапчастини.
Найбільша автомобільна компанія країни Toyota прогнозує втрати у розмірі $1,3 млрд лише за квітень і травень через тарифи. На Honda і Nissan також очікують значні збитки.
Nissan навіть розглядає можливість закриття двох заводів у Японії та перенесення частини виробництва до США, щоб уникнути тарифів.
Економісти попереджають, що нові тарифи можуть суттєво вдарити по японській економіці. Уряд також побоюється ширших наслідків глобальної торговельної напруги, які можуть уповільнити економічне зростання більш ніж удвічі.
Раніше подібні пакети підтримки вже представили Іспанія (на $15 млрд) та Канада, які також потерпають від нових американських мит.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія, Франція й Німеччина розходяться в поглядах на поствоєнну підтримку України, - FT
|Україна відкриває новий газовий маршрут: до 1 млрд кубометрів на рік з Греції
|Мерц уточнив свою заяву щодо обмежень далекобійності зброї для України
|У Києві заперечують «крах співпраці» між США та ЄС у питанні санкцій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|У Держдепі порадили Росії менше думати про те, що Трамп каже про Путіна
|Трамп про Путіна: Він грається з вогнем
|Samsung відмовився від використання російських металів у своїй техніці
|ЗМІ: ЄС готується схвалити вступ Болгарії до єврозони
|Єврокомісія занепокоєна станом верховенства права в Угорщині
|Кількість держав, що підписали листа до Єврокомісії з закликом тиску на Угорщину, зросте до 20
Бізнес
|Найпотужніший у світі лазер: в США запустили лазерну установку ZEUS
|Чотирьох ексменеджерів VW засуджено у справі «дизельгейту»
|ШІ-модель OpenAI o3 під час тесту змінила скрипт завершення роботи, уникнувши вимкнення — Palisade Research
|Засновник Valve Гейб Ньюелл інвестував у стартап з виробництва мозкових чипів для медицини
|NVIDIA готує дешевший чип Blackwell для Китаю через експортні обмеження США
|Microsoft заявляє, що її ШІ-модель Aurora може точно передбачати урагани, тайфуни та інші атмосферні явища
|Гендиректор Nvidia назвав політику Трампа щодо реіндустріалізації «далекоглядною»