США припинили видачу нових студентських віз

Усі консульства США припинили запис на інтервʼю для видачі студентських віз в очікуванні вказівки щодо потреби перевіряти дописи заявників у соцмережах.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Politico із посиланням на дипломатичне листування Державного департаменту США.

«Адміністрація Трампа розглядає можливість вимагати від усіх іноземних студентів, які подають заявки на навчання в Сполучених Штатах, проходження перевірки щодо листування у соціальних мережах, що стане значним розширенням попередніх подібних зусиль. Готуючись до цієї обовʼязкової перевірки, адміністрація наказала усім посольствам й консульствам США припинити запис на нові інтервʼю для заявників на студентську візу», - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що у разі схвалення нової обовʼязкової перевірки, опрацювання студентських віз суттєво сповільниться. «Це також може нашкодити багатьом університетам, які покладаються на іноземних студентів для покращення свого фінансового стану», - стверджує Politico.

Зауважимо, що нова адміністрація США раніше вже вимагала певних перевірок активності у соцмережах, але вони переважно стосувалися студентів, які поверталися до США після можливої участі у протестах на підтримку Гази. «Адміністрація намагається вживати жорсткі заходи проти університетів, особливо елітних, таких як Гарвард, вважає їх надто ліберальними й звинувачує у сприянні поширенню антисемітизму на території кампусів. Одночасно із цим вона робить кроки із контролю імміграції, що торкнулися також і студентів», - нагадує Politico.