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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
США припинили видачу нових студентських віз
23:00 27.05.2025 |
Усі консульства США припинили запис на інтервʼю для видачі студентських віз в очікуванні вказівки щодо потреби перевіряти дописи заявників у соцмережах.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Politico із посиланням на дипломатичне листування Державного департаменту США.
«Адміністрація Трампа розглядає можливість вимагати від усіх іноземних студентів, які подають заявки на навчання в Сполучених Штатах, проходження перевірки щодо листування у соціальних мережах, що стане значним розширенням попередніх подібних зусиль. Готуючись до цієї обовʼязкової перевірки, адміністрація наказала усім посольствам й консульствам США припинити запис на нові інтервʼю для заявників на студентську візу», - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що у разі схвалення нової обовʼязкової перевірки, опрацювання студентських віз суттєво сповільниться. «Це також може нашкодити багатьом університетам, які покладаються на іноземних студентів для покращення свого фінансового стану», - стверджує Politico.
Зауважимо, що нова адміністрація США раніше вже вимагала певних перевірок активності у соцмережах, але вони переважно стосувалися студентів, які поверталися до США після можливої участі у протестах на підтримку Гази. «Адміністрація намагається вживати жорсткі заходи проти університетів, особливо елітних, таких як Гарвард, вважає їх надто ліберальними й звинувачує у сприянні поширенню антисемітизму на території кампусів. Одночасно із цим вона робить кроки із контролю імміграції, що торкнулися також і студентів», - нагадує Politico.
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