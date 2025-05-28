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Сага з анексією Канади завершена - посол США
22:58 27.05.2025 |
США більше не порушуватимуть тему можливої анексії Канади.
Як передає Укрінформ, про це в інтервʼю CBC заявив новий посол США в Канаді Піт Хоекстра.
Він запевнив, що сагу про потенційне включення Канади до складу США «завершено».
«Рухаймося далі. Якщо канадці хочуть і далі обговорювати цю тему - це їх справа. Я не говорю про це, Дональд Трамп не говорить про це. Ми зараз надто заклопотані підвищенням добробуту й безпеки Америки», - сказав Хоекстра.
За його словами, «якщо дискусії про 51-й штат вестимуться, то вони відбуватимуться між Трампом і Карні, не на рівні послів, тобто для мене питання закрите».
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