Сага з анексією Канади завершена - посол США

США більше не порушуватимуть тему можливої анексії Канади.

Як передає Укрінформ, про це в інтервʼю CBC заявив новий посол США в Канаді Піт Хоекстра.

Він запевнив, що сагу про потенційне включення Канади до складу США «завершено».

«Рухаймося далі. Якщо канадці хочуть і далі обговорювати цю тему - це їх справа. Я не говорю про це, Дональд Трамп не говорить про це. Ми зараз надто заклопотані підвищенням добробуту й безпеки Америки», - сказав Хоекстра.

За його словами, «якщо дискусії про 51-й штат вестимуться, то вони відбуватимуться між Трампом і Карні, не на рівні послів, тобто для мене питання закрите».