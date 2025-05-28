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АНАЛІТИКА

Сага з анексією Канади завершена - посол США

 

США більше не порушуватимуть тему можливої анексії Канади.

Як передає Укрінформ, про це в інтервʼю CBC заявив новий посол США в Канаді Піт Хоекстра.

Він запевнив, що сагу про потенційне включення Канади до складу США «завершено».

«Рухаймося далі. Якщо канадці хочуть і далі обговорювати цю тему - це їх справа. Я не говорю про це, Дональд Трамп не говорить про це. Ми зараз надто заклопотані підвищенням добробуту й безпеки Америки», - сказав Хоекстра.

За його словами, «якщо дискусії про 51-й штат вестимуться, то вони відбуватимуться між Трампом і Карні, не на рівні послів, тобто для мене питання закрите».
Ключові теги: США, Канада
 

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