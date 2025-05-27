Доходи від міжнародного туризму зросли на 11% у першому кварталі 2025 року - UN Tourism

Доходи від міжнародного туризму зросли на 11% у першому кварталі порівняно з тим самим періодом попереднього року, до $1,7 трлн, повідомляє у вівторок Всесвітня організація туризму при ООН - UN Tourism.

"Ми спостерігаємо значне зростання доходів від туризму за багатьма напрямами на початку 2025 року. Середні витрати на міжнародну поїздку 2024 року становили 1170 доларів США, що майже на 20% вище за середній показник до пандемії в $1 тис.", - ідеться в повідомленні.

Як зазначають в організації, Іспанія, друга країна за турпотоком у світі, повідомила про зростання доходів від труїзму на 9% за перші два місяці 2025 року (порівняно з аналогічним періодом 2024 року). У Південному Середземномор'ї Європи хороші результати в першому кварталі продемонстрували Туреччина (+7%), Греція, Італія та Португалія (у всіх трьох країнах зростання становило 4%). Франція зафіксувала зростання доходів від міжнародного туризму на 6%, Норвегія - на 20%, а Данія - на 11%.

За даними UN Tourism, ще більш помітним було зростання надходжень від туризму в Азії. Так, у Японії в першому кварталі воно становило 34%, у Непалі - 18%, у Південній Кореї та Монголії - по 14%.

Сполучені Штати, що мають найвищі доходи від туризму у світі, повідомили про зростання показника на 3% у січні-березні 2025 року.

"Переглянуті дані показують, що загальні доходи від експорту міжнародного туризму (доходи та пасажирські перевезення) зросли на 11% (у реальному вираженні) і досягли рекордних 2 трлн доларів США у 2024 році, що приблизно на 15% вище допандемійного рівня. Це близько 6% від загального обсягу світового експорту товарів і послуг та 23% від світової торгівлі послугами", - наголошується в повідомленні.

Як зазначають в UN Tourism, зростання надходжень від міжнародного туризму 2024 року пов'язано зі зростанням витрат на закордонні турпоїздки у Великій Британії (+16% порівняно з 2023 роком), Канаді (+13%), США (+12%), Австралії (+8%) та Франції (+7%). Мандрівники з Китаю, найбільшої за витратами на закордонний туризм країни у світі, витратили 2024 року за кордоном на 30% більше, ніж роком раніше, і на 3% більше, ніж до пандемії.

Про зростання витрат на турпоїздки повідомили також Саудівська Аравія (+17%), Іспанія (+14%), Бельгія (+14%), Нідерланди (+13%) та Австрія (+11%).