Провідний світовий оператор ЗПГ-танкерів Mitsui OSK просить допомоги у Японії через санкції ЄС проти танкерів, що перевозили російський ЗПГ

Японська компанія Mitsui OSK Lines звернулася за допомогою до уряду Японії після рішення Європейського Союзу запровадити санкції проти трьох її танкерів, які перевозили зріджений природний газ з російського проєкту "Ямал ЗПГ". Про це пише Bloomberg.

"Ми зовсім не задоволені цим рішенням, тому зараз ми лобіюємо ЄС через різні канали, включно з урядом Японії", - заявив головний виконавчий директор компанії Такеші Хашімото.

Судна North Moon, North Ocean і North Light, якими керує Mitsui OSK, було включенодо 17-го пакету санкцій ЄС. Ці заходи спрямовано на посилення тиску на Росію з метою досягнення миру в Україні.

За словами Хашімото, деякі з суден вже завантажені і Mitsui OSK розвантажить їх якнайшвидше.

"Я думаю, що ці судна ще деякий час будуть непридатні для використання. Але, чесно кажучи, вони довго говорили, що проєкт "Ямал" не підпадає під санкції, і раптом ці судна підпадають під санкції", - зазначив Хашімото.

Окрім транспортування газу, Mitsui OSK займається перевезенням автомобілів та інших вантажів у різні країни світу.

За словами Хашімото, у першому кварталі цього року компанія відчула різке зростання попиту, зокрема через очікувані мита з боку США, а в травні попит знову зріс на тлі послаблення торговельної напруги.

Водночас компанія прогнозує, що експорт автомобілів з Японії до Північної Америки поступово зменшуватиметься, адже все більше виробників переноситимуть виробництво безпосередньо до США.

"Ми повинні змінити наше мислення і відійти від "японоцентричної" комерційної дистрибуції", - додав Хашімото.