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Провідний світовий оператор ЗПГ-танкерів Mitsui OSK просить допомоги у Японії через санкції ЄС проти танкерів, що перевозили російський ЗПГ
15:52 27.05.2025 |
Японська компанія Mitsui OSK Lines звернулася за допомогою до уряду Японії після рішення Європейського Союзу запровадити санкції проти трьох її танкерів, які перевозили зріджений природний газ з російського проєкту "Ямал ЗПГ". Про це пише Bloomberg.
"Ми зовсім не задоволені цим рішенням, тому зараз ми лобіюємо ЄС через різні канали, включно з урядом Японії", - заявив головний виконавчий директор компанії Такеші Хашімото.
Судна North Moon, North Ocean і North Light, якими керує Mitsui OSK, було включенодо 17-го пакету санкцій ЄС. Ці заходи спрямовано на посилення тиску на Росію з метою досягнення миру в Україні.
За словами Хашімото, деякі з суден вже завантажені і Mitsui OSK розвантажить їх якнайшвидше.
"Я думаю, що ці судна ще деякий час будуть непридатні для використання. Але, чесно кажучи, вони довго говорили, що проєкт "Ямал" не підпадає під санкції, і раптом ці судна підпадають під санкції", - зазначив Хашімото.
Окрім транспортування газу, Mitsui OSK займається перевезенням автомобілів та інших вантажів у різні країни світу.
За словами Хашімото, у першому кварталі цього року компанія відчула різке зростання попиту, зокрема через очікувані мита з боку США, а в травні попит знову зріс на тлі послаблення торговельної напруги.
Водночас компанія прогнозує, що експорт автомобілів з Японії до Північної Америки поступово зменшуватиметься, адже все більше виробників переноситимуть виробництво безпосередньо до США.
"Ми повинні змінити наше мислення і відійти від "японоцентричної" комерційної дистрибуції", - додав Хашімото.
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