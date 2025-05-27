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Китай відповідає за 80% випадків обходу санкцій проти РФ – доповідь МЗС ФРН
14:39 27.05.2025 |
Китай відповідає за 80% випадків обходу санкцій, запроваджених проти Росії. Про це йдеться в закритій доповіді німецького зовнішньополітичного відомства, до якої отримали доступ газета Süddeutsche Zeitung та телемережі NDR та WDR.
Документ резюмує підсумки засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке відбулося 20 травня в Брюсселі. Там обговорювалися можливості розширення санкційного режиму проти Росії та ефективність уже вжитих заходів.
Згідно з доповіддю, ЄС вважає, що санкції вплинули на російську економіку, є успіхи в боротьбі з «тіньовим флотом». Голова санкційного комітету ЄС Девід О'Салліван запропонував вивчити можливість санкціонувати порти в Туреччині, Індії та Малайзії, які найчастіше використовуються такими суднами.
Брюссель, як стверджується, досяг «деяких успіхів» в обмеженні експорту до Росії пов'язаних із війною товарів через треті країни, особливо Вірменію, Сербію, Узбекистан та Індію. Однак, як і раніше, існують труднощі з Казахстаном, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Туреччиною.
У документі наголошується, що Євросоюз більше не сподівається на підтримку США в боротьбі з обходом санкцій проти Росії. Переговори щодо цього питання провалилися.
О'Cалліван, згідно з документом, констатував, що жодних спільних контактів Євросоюзу та Сполучених Штатів щодо санкційного режиму більше немає, а співпраця країн «Групи семи» щодо нових обмежень «втратила динаміку».
Раніше у травні міністри фінансів «Групи семи» привітали зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню в Україні, та домовилися збільшити тиск на Росію, в тому числі за допомогою подальших санкцій, якщо припинення вогню в Україні не буде. Про це йдеться в підсумковому комюніке за результатами зустрічі групи в Канаді.
Міністри фінансів країн «Групи семи» також підтвердили, що суверенні активи Росії в їхніх юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресію і не заплатить за шкоду, якої вона завдала Україні.
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