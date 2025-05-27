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Китайські виробники збільшили прибутки, але є нюанс
14:12 27.05.2025 |
Темпи зростання прибутків промисловості Китаю покращилися навіть всупереч введеним раніше американським тарифам і постійному дефляційному тиску.
Про це пише сайт CNBC.
Сукупний прибуток великих промислових компаній у квітні зріс на 3% порівняно з попереднім роком, прискорившись з 2,6% зростання в березні. За перші чотири місяці цього року промисловий прибуток зріс на 1,4% в річному обчисленні завдяки зростанню прибутку в секторах виробництва обладнання та високотехнологічного виробництва, інформує CNBC.
Зростання прибутків великих промислових підприємств відбулося на тлі збільшення промислового виробництва в країні на 6,1% минулого місяця. Зростання роздрібних продажів, однак, сповільнилося до 5,1% порівняно з попереднім роком, що підкреслює збереження дисбалансу між попитом і пропозицією в економіці.
"Минулого місяця президент США Дональд Трамп запровадив вражаючі 145% тарифи на імпорт з Китаю, що змусило Пекін вжити заходів у відповідь, що фактично означало взаємне торгове ембарго між двома найбільшими економіками світу. Це, однак, не дуже вплинуло на китайський експорт, який знайшов інші ринки збуту", - зазначається у статті.
Згодом Вашингтон і Пекін домовилися про зниження більшості цих мит під час зустрічі між адміністрацією Трампа і китайським керівництвом у Швейцарії. Американські тарифи на товари, що імпортуються з Китаю, знизилися до 51,1%, тоді як китайські збори на американський імпорт становлять 32,6%.
Зростання прибутку в квітні було сильнішим, ніж очікувалося і значною мірою відбулося завдяки зусиллям Пекіна, спрямованим на підтримку приватного сектору, що компенсувало частину негативних наслідків від американських тарифів, запевняє видання. Зокрема, йдеться про заходи, спрямовані на зменшення заборгованості перед приватними підприємствами та забезпечення своєчасних виплат малому та середньому бізнесу.
У той же час, деякі галузі зіткнулися з більш "різкими зустрічними вітрами", визнають у КНР. Наприклад, автомобільна промисловість опинилася в умовах жорсткої "цінової конкуренції". Швейна промисловість, ймовірно, зазнала переорієнтації попиту на інші ринки після запровадження нових тарифів.
Прибутки гірничодобувної галузі впали на 26,8% у річному вимірі у січні-квітні, тоді як у переробній промисловості та комунальному секторі - електроенергетика, тепло-, газо- та водопостачання - вони зросли на 8,6% та 4,4%, відповідно.
Прибутки державних промислових підприємств знизились на 4,4% у січні-квітні порівняно з аналогічним періодом минулого року. Приватні підприємства та підприємства з іноземними інвестиціями збільшили прибутки на 4,3% та 2,5% відповідно.
Прибутки у високотехнологічній промисловості з січня по квітень зросли на 9% порівняно з попереднім роком, з помітним покращенням у виробництві біофармацевтичної продукції та літакобудуванні.
Прибутки автомобільної промисловості впали на 5,1% у річному вимірі за перші чотири місяці цього року, тоді як у текстильній, швейній та швейній промисловості спостерігалося падіння на 12,7%.
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