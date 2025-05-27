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Рада ЄС затвердила план щодо 150 млрд євро позик на оборону ЄС, Угорщина утрималась
14:04 27.05.2025 |
Рада ЄС з загальних питань на засіданні 27 травня затвердила інструмент SAFE, що передбачає можливість запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість країн-членів.
Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив представник головування Польщі у ЄС.
"Механізм SAFE затверджений широким консенсусом. Голосів проти не було, одна держава утрималась", - розповів представник польського головування.
Він відмовився назвати державу, яка не підтримала ініціативу.
Своєю чергою дипломат з іншої держави ЄС на умовах анонімності повідомив "ЄвроПравді", що утрималася Угорщина.
Нагадаємо, погоджений механізм передбачає залучення на фінансових ринках до 150 млрд євро для того, щоб допомогти державам-членам ЄС швидко наростити інвестиції в оборонну промисловість у Європі.
Кошти надаватимуться за запитом зацікавлених держав-членів на основі національних планів.
Варто зауважити, що у межах ініціативи SAFE українська оборонна промисловість матиме змогу бути залученою на рівних правах з ОПК держав Євросоюзу.
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