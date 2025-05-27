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США ветували включення в комюніке G7 зниження ціни на нафту до $45
13:55 27.05.2025 |
Європейська комісія наполягає на зниженні порогу цін на російську нафту з $60 до $45 для посилення санкцій проти РФ. Однак ця позиція не отримала повної підтримки всіх 27 держав-членів ЄС і його партнерів із Великої сімки (G7), пише Financial Times.
За даними джерел видання, на зустрічі міністрів фінансів G7 минулого тижня Канада запропонувала включити у спільну заяву чіткі формулювання щодо посилення обмеження цін на нафту.
Пропозицію підтримали ЄС і країни Великої сімки - Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія. Однак до фінального тексту комюніке її не включили на прохання міністра фінансів США Скотта Бессента.
До остаточної заяви вирішили включити формулювання, що зобов'язує країни G7 "продовжувати вивчати всі можливі варіанти, включно з варіантами максимального посилення тиску, такі як подальше посилення санкцій", у разі, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню.
Країни Великої сімки встановили ціновий поріг $60 ще наприкінці 2022 року. Учасники коаліції домовлялися регулярно переглядати обмеження один раз на місяць, щоб воно було на 5% нижче від середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, але жодного разу це не зробили.
Росія навчилася обходити обмеження, використовуючи "тіньовий флот" танкерів, часто з невідомими страховиками чи власниками, для постачання нафти на нові ринки, насамперед в Азії. Завдяки цьому російська нафта продається вище за встановлену цінову межу протягом більшої частини року.
У квітні 2025 року вартість російської нафти Urals впала нижче порогу $60 через глобальне зниження цін.
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