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Багатії масово вивозять золото в Сінгапур: бояться криз
13:48 27.05.2025 |
Заможні люди дедалі частіше зберігають золото за межами своїх країн - здебільшого у Сінгапурі, який вважається безпечною юрисдикцією.
Про це повідомляє CNBC.
Видання зазначає, що лише за перші чотири місяці 2025 року попит на зберігання золота та срібла в сінгапурському сховищі The Reserve зріс на 88%, а продаж злитків - на 200%.
Сховище розташоване неподалік аеропорту Сінгапуру. Там вже зберігаються дорогоцінні метали на суму близько 1,5 млрд дол.
"Ідея розміщення фізичного металу в безпечній юрисдикції, такій як Сінгапур, зі сторонами, яким вони можуть довіряти, стає великою тенденцією сьогодні", - пояснив засновник The Reserve Грегор Грегерсен.
За його словами, 90% нових клієнтів - з-за кордону. Люди побоюються торгівельних війн, падіння ринків та нестабільності.
Сінгапур приваблює не лише стабільністю, а й зручним розташуванням - його називають "Женевою Сходу". Це політично та економічно безпечна країна, де легко транспортувати золото. Основним конкурентом залишається Дубай, утім, тамтешні бюрократичні процедури стримують частину інвесторів.
На тлі зростання напруги між США та Китаєм ціни на золото нещодавно сягнули історичних максимумів. Деякі аналітики прогнозують, що наступного року унція може коштувати до 5000 дол.
Грегерсен також зазначає, що багатії дедалі рідше довіряють "паперовому золоту", бо воно пов'язане з ризиками контрагентів і геополітикою. Фізичне володіння зменшує ці загрози.
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