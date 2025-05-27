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Зведений індекс довіри в єврозоні в травні становив 94,8 пункту, вищий за прогноз
12:56 27.05.2025 |
Зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні в травні піднявся до 94,8 пункту порівняно з переглянутими 93,8 пунктами місяцем раніше, зазначається у звіті Європейської комісії.
Аналітики в середньому прогнозували збільшення показника до 94 пункту з оголошеного раніше квітневого рівня в 93,6 пункту, за даними Trading Economics.
Індекс довіри в промисловому секторі єврозони в поточному місяці підвищився до мінус 10,3 пункту з мінус 11 пунктів у квітні (прогноз - мінус 11), у сфері роздрібної торгівлі - до мінус 7 пунктів з мінус 8,9 пункту. Індикатор довіри у сфері послуг опустився до 1,5 пункту з 1,6 (прогноз - 0,9 пункту).
Індикатор споживчої довіри піднявся до мінус 15,2 пункту з мінус 16,6 пункту минулого місяця, як і очікували аналітики.
Індикатор інфляційних очікувань серед європейців у травні знизився до 23,6 пункту з 29,4 пункту місяцем раніше.
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