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FT: у ЄС пропонують знизити цінову межу на експорт російської нафти до $45
12:01 27.05.2025 |
Європейська комісія та найвпливовіші держави-члени ЄС наполягають на зниженні верхньої межі ціни на російську нафту до 45 доларів в рамках посилення санкцій проти РФ, але поки вони не мають достатньої підтримки своєї ідеї.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує Financial Times.
Брюссель прагне вжити суттєвіших заходів проти Росії, зокрема, знизити цінову межу на експорт сирої нафти з 60 до 45 доларів за барель, згідно з інформацією осіб, обізнаних з попередніми обговореннями 18-го пакета санкцій ЄС.
Однак, ця ідея ще не переконала всі 27 держав-членів ЄС та їхніх партнерів з G7.
На зустрічі міністрів фінансів G7 минулого тижня Канада запропонувала включити до спільної заяви чітке формулювання про посилення обмеження ціни на нафту.
Цю пропозицію підтримали ЄС і члени G7 Франція, Німеччина та Італія, а також Велика Британія. Але вона не була включена на прохання міністра фінансів США Скотта Беллента, за словами трьох посадовців, ознайомлених з перебігом зустрічі.
В остаточній заяві було вирішено включити формулювання, яке зобов'язує країни G7 "продовжувати вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального посилення тиску, такі як подальше посилення санкцій", у разі, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню.
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