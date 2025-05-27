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Швейцарський експорт до США обвалився після мит Трампа
11:50 27.05.2025 |
У квітні швейцарський експорт до США впав на 36% порівняно з березнем.
Про це пише Blooomnerg.
Падіння сталося вже в перший місяць після запровадження тарифної політики Дональда Трампа. Імпорт із США також зменшився - на 15%.
Перед обвалом протягом двох місяців експорт до США тримався на високому рівні. Це пояснюють тим, що швейцарські компанії поспішали доправити товари до американських портів до того, як набудуть чинності нові мита, про які Трамп попередив 2 квітня.
Спочатку швейцарські товари обкладалися тарифами на рівні 31%, однак згодом США знизили мита до 10%. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Швейцарія перебуває "в передній частині черги" на укладення нової торговельної угоди.
Попри різке зниження як експорту, так і імпорту, загальне позитивне сальдо торгівлі Швейцарії сягнуло рекордних 6,3 мільярда франків (7,7 мільярда дол).
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