Charlie Hebdo звернувся до суду через фальшиві обкладинки з сатирою проти України

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo звернувся до суду в Парижі зі скаргою на підробку своїх обкладинок, повідомляє сайт видання. Цю інформацію також підтвердив адвокат Charlie Hebdo Рішар Малка, повідомляє Le Figaro.

«В інтернеті з'являються «обкладинки», які імітують стиль видання та безцеремонно використовують підписи його художників. Хто стоїть за цією містифікацією? Поки ми цього не знаємо, тож подали скаргу проти невстановленої особи. Всі ці незграбні підробки мають одну спільну рису: вони очорнюють Україну, висміюють підтримку Європи та Франції на адресу президента Володимира Зеленського, а іноді поширюють чутки про гендерну ідентичність (першої леді Франції) Бріжит Макрон. Починаєш запитувати себе, чи не сам Путін їх замовив», - заявив журнал.

У скарзі Charlie Hebdo йдеться, що за останні два роки в телеграмі та мережі Х було опубліковано щонайменше 15 фальшивих обкладинок журналу з коментарями та підписами російською мовою. На думку редакції Charlie Hebdo, обкладинки призначені для російської аудиторії, щоб створити в неї враження, що Charlie Hebdo підтримує Володимира Путіна.

«Йдеться про майже промисловий підхід, який набирає обертів: з'явилося багато обкладинок, виконаних дуже якісно... За цим стоїть намір, явно схожий на проросійську пропаганду», - заявив Рішар Малка.

Редакція Charlie Hebdo звернулася до суду, щоб «розвіяти сумніви, що ці маніпуляції можуть породити у суспільній свідомості». Журнал заявив, що сподівається знайти «щонайменше авторів, а можливо, і спонсорів цієї пропаганди".

За оцінкою фактчекінгового проєкту «Проверено», з 2022 року прокремлівські телеграм-канали опублікували щонайменше 70 фейкових обкладинок різних сатиричних журналів. Приблизно кожна третя підроблена карикатура імітувала стиль Charlie Hebdo.